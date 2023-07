Zwei Autos prallen an einer Kreuzung in Offenburg aufeinander

Eine 38-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen an einer Kreuzung das Fahrzeug eines 60-Jährigen übersehen. Es kam zu einer Kollision.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ist es am Mittwochmorgen an einer Kreuzung in Offenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr an der Kreuzung B3 / Max-Planck-Straße.

Autos kollidieren auf einer Kreuzung

Eine 38-jährige Autofahrerin befuhr die Max-Planck-Straße in Richtung der Kreuzung. Dort übersah sie bei der Einfahrt auf die B3 das Fahrzeug eines 60-jährigen Autofahrers. Dieser fuhr hinter einem abbiegenden Lastwagen. In der Folge kam es zu einem Zusammenprall zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Der 60-jährige Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Er kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.