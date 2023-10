Unbekannte klauen Benzin von einer Offenburger Baustelle

Diebe sind zwischen Montag und Dienstag auf einem Grundstück in Offenburg eingebrochen. Ihr Ziel: die dort gelagerten Dieselvorräte.

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Offenburg etwa 400 Liter Diesel von einem Grundstück in der Straße Im Seidenfaden gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich dort momentan eine Baustelle.

Ein Mitarbeiter der Baufirma entdeckte am Dienstag, dass die Diebe den Bauzaun vor dem Gelände geöffnet hatten. Außerdem war das Schloss des mobilen Dieseltanks aufgebrochen worden. Die Tat fand im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag statt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Einbruchs, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 22 00 zu melden.