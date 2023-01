Offenburg: Unbekannter klaut abgeschlossenes Fahrrad

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch in Offenburg ein Fahrrad geklaut. DesseBesitzerin hatte ihr Rad der Marke „Cube“ zwischen 15.30 und 16.45 Uhr an einem Fahrradabstellplatz in der Straße „Alte Spinnerei“ verschlossen abgestellt, teilte die Polizei mit.

Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie, dass ihr Fahrrad nicht mehr da war. Bislang gibt es keine Hinweise dazu, wer es geklaut haben könnte.

Die Polizei bittet deshalb mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 22 00 zu melden.