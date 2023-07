A5 bei Offenburg: Auto prallt gegen die Betonleitwand und überschlägt sich

Ein 54-Jähriger ist nach einem Unfall am Dienstag auf der A5 bei Offenburg schwer verletzt. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto.

Ein Unfall auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg hat am Dienstagnachmittag einen Schwerverletzten gefordert. Wie die Polizei mitteilte, war ein 54-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr von Karlsruhe kommend in Richtung Süden unterwegs. Als ein vor ihm fahrendes Auto abbremste, soll der Fahrer ebenfalls gebremst haben und hat dabei aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Auto kam nach links in die Betonleitwand und wurde von dort nach rechts abgewiesen. Im Anschluss schleuderte das Auto quer über die Straße und kam nach rechts in ein Gebüsch ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Seite in etwa 20 Meter Entfernung zur Straße liegen.

Unfall bei Offenburg: 18.000 Euro Sachschaden

Ersthelfer konnten den schwer verletzten Fahrer vor Ort aus seinem Auto befreien. Der 54-Jährige kam mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Offenburg.

Der Sachschaden wurde auf etwa 18.000 Euro beziffert. Neben den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg und den Rettungskräften waren die Freiwilligen Feuerwehren Appenweier und Kehl mit insgesamt sieben Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle.