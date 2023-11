83-Jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall in Offenburg und flüchtet

Ein 83-jähriger Fahrer hat am Sonntag einen Verkehrsunfall mit einer 44-Jährigen im Kreisverkehr in Offenburg verursacht. Anschließend flüchtete der Mann.

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall mit einer 44-Jährigen im Kreisverkehr der Ortenberger Straße / Fessenbacher Straße in Offenburg verursacht. Anschließend flüchtete der Mann vom Unfallort.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 44-Jährige von der Ortenberger Straße kommend in den Kreisverkehr ein, als der 83-jährige Fahrer von der Fessenbacher Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 83-Jährige flüchtete von der Unfallstelle, woraufhin die 44-Jährige dem Flüchtigen hinterherfuhr, bis dieser schließlich in der Rammersweierstraße anhielt.

83-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei stellten fest, dass der 83-jährige Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm drohen nun Anzeigen wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.