Unbekannter fährt Pkw in Offenburg an und begeht Fahrerflucht

Am Donnerstagabend hat ein bislang Unbekannter einen VW in der Gaswerkstraße in Offenburg angefahren und anschließend Unfallflucht begangen.

Eine 54-jährige VW-Besitzerin hat am Donnerstagabend Unfallspuren an ihrem Wagen in Offenburg festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, beging der Unfallverursacher Fahrerflucht.

Spuren deuten auf Zweiradfahrer hin

Die 54-Jährige hatte ihren Wagen zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in der Gaswerkstraße abgestellt. Als sie zurückkam, fielen ihr Beschädigungen an der vorderen Stoßstange sowie an der Motorhaube des VWs auf.

Der Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden, die Spuren deuten jedoch auf einen Fahrrad- oder Rollerfahrer hin. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenburg zu melden.