Mit einem Backstein hat ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag einen Schaden von rund 1.200 Euro verursacht. Sein Ziel war eine Klinik in Offenburg.

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Scheibe der psychiatrischen Klinik in der Bertha-von-Suttner-Straße in Offenburg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, warf der Täter einen Backstein.

Stein trifft auch Lamellen

Durch den Aufprall zerbrach das Glas. Außerdem gingen die innen hängenden Lamellen kaputt.

In das Gebäude drang der Täter laut der Mitteilung aber nicht ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.