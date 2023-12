Unbekannte versuchen in Wohnung in Offenburg einzubrechen

Zwei Unbekannte haben am heutigen Donnerstag gegen 3.30 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Droste-Hülshoff-Straße in Offenburg einzubrechen. Sie wurden allerdings von den Bewohnern verschreckt.

Nach Angaben der Polizei weckten die Unbekannten die Bewohner durch Geräusche, woraufhin sie die Täter entdeckten. Infolgedessen flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Unbekannten hatten sich zuvor an Fährrädern, die in einer Garage abgestellt waren, zu schaffen gemacht. Beide Räder konnten allerdings in der Nähe aufgefunden werden.

Besteht ein Zusammenhang zu einer weiteren Tat?

Etwa im selben Zeitraum öffneten Unbekannte ein Auto in der Frieda-Nadig-Straße und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte nicht zu den Geflüchteten. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Ereignisse.