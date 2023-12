Ein 49-Jähriger steht im Verdacht am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr frontal mit den Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel in der Hubertusstraße in Offenburg kollidiert zu sein.

Nach Angaben der Polizei meldeten Augenzeugen einen Mann, der seinen stark beschädigten Wagen mit ausgelösten Airbags und eingeschalteter Warnblinkanlage auf einen Parkplatz einer Sportanlage schob und daraufhin die Örtlichkeit verlassen haben soll. Der Verdächtige konnte bislang nicht angetroffen werden. Aufgrund von Zeugenbefragungen dürfte es sich jedoch um den 49-Jährigen handeln. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein 47-jähriger Autofahrer auf, der die Unfallörtlichkeit auffällig langsam passierte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei einem Atemalkoholtest ein Wert von etwa einem Promille festgestellt werden. Beiden Autofahrern droht nun ein juristisches Nachspiel.