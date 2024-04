Am Montagnachmittag ist eine Frau in Offenburg das Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Eine 79-jährige Frau wurde am Montag, 8. April, gegen 15 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls.

Nachdem die Rentnerin sich in ihren, auf einem Supermarktparkplatz in der Marlener Straße in Offenburg abgestellten Pkw setzte, soll eine bislang unbekannte Frau an die Scheibe ihres Fahrzeugs geklopft haben, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Die Seniorin stieg daraufhin wohl aus und wurde von der Unbekannten auf Münzgeld, welches auf dem Boden lag, aufmerksam gemacht.

Wie die Polizei mitteilte, stellte die 79-Jährige kurze Zeit später fest, dass ihre auf der Rückbank abgelegte Umhängetasche samt Inhalt fehlte. Möglicherweise wurde sie von der Frau abgelenkt und eine weitere Person entwendete in dieser Zeit die Tasche aus dem Pkw.

Zeugen gesucht

Bei der Unbekannten soll es sich um eine etwa 25 bis 30 Jahre alte, schlanke, etwa 155 bis 160 Zentimeter große Frau handeln. Nach ersten Erkenntnissen trug sie auffallend lange Fingernägel, eine dunkle Hose und ein helles Oberteil.

Zeugen werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer (07 81) 21 22 00 in Verbindung zu setzen.