Nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants Offenburg ist die Polizei auf der Suche nach potenziellen Zeugen. Der Unfall geschah am frühen Sonntagmorgen.

In der Heinrich-Hertz-Straße in Offenburg ist es am Sonntag, 24. März, zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants gekommen.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, soll eine bislang unbekannte Person beim Ausparken gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten Mercedes gefahren sein, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Der Unfallverursacher habe sich daraufhin, ohne nach dem Schaden zu erkundigen, von der Unfallstelle entfernt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Laut ersten Hinweisen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen BMW SUV gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg unter der Nummer (07 81) 21 42 00 zu melden.