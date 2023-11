Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Offenburg hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall gegeben. Die 14-jährige Rollerfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bertha-von-Suttner-Straße in Offenburg hat es am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr einen Verkehrsunfall mit einer 14-jährigen E-Scooter-Fahrerin gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kam es nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zu einer Kollision zwischen der 14-Jährigen und einer unbekannten Autofahrerin.

Autofahrerin stieg kurz aus

Die Rollerfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Die ungefähr 40-50 Jahre alte Autofahrerin stieg nach dem Unfall kurz aus und sprach mit der Jugendlichen.

Die Polizei bittet insbesondere die Autofahrerin, sich zu melden.