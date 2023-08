Offenburg: Mann wird von drei Unbekannten verprügelt

Drei Männer sind in der Nacht von Sonntag auf Montag am Offenburger Bahnhof mehrfach auf einen Wohnsitzlosen losgegangen.

Ein Wohnsitzloser ist in der Nacht von Sonntag auf Montag am Offenburger Bahnhof in der Hauptstraße von drei Männern geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Männer von 28 bis 46 Jahre als gewesen sein.

Kurz vor Mitternacht konnten Zeugen beobachten, wie einer der Täter den 48-jährigen Wohnsitzlosen mit der Faust auf den Hinterkopf schlug.

Die Täter kamen wieder

Bei einem zweiten Aufeinandertreffen gegen 3.15 Uhr, soll es erneut zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Hierbei soll das Trio gemeinschaftlich das Opfer angegriffen haben.

Bei einer Untersuchung des Geschlagenen durch Kräfte des Rettungsdienstes konnten keine äußerlich sichtbaren Verletzungen festgestellt werden. Die Hintergründe des Vorfalls und ob sich Opfer und Angreifer kennen, sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.