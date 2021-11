Zwei Jahre Auszeit

Offenburger Familie fährt mit einem alten Schulbus durch ganz Europa

Drei Elternteile haben Veruschka und Simon Unger in kurzer Zeit an den Krebs verloren. Da wird ihnen klar, dass sie ihren Lebenstraum nicht weiter aufschieben wollen. Jetzt reisen sie in einem alten Schulbus zwei Jahre lang durch Europa.