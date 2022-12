Offenburger Tankstelle: Auto fährt Mann an und verletzt ihn schwer

Kurz vor halb acht am Samstag wurde an der Tankstelle in der Schutterwälder Straße ein 49-Jähriger von einem dunklen Volkswagen angefahren und dabei schwer verletzt. Laut Polizei Offenburg soll das Auto danach ein zweites Mal in Richtung des Mannes gefahren sein. Zu einer weiteren Kollision soll es dabei nicht gekommen sein. Im Auto seien mehrere Personen gesessen. Zwischen ihnen und dem Opfer habe es eine kurze Diskussion gegeben, danach sei das Auto weggefahren.

Der 49-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht werden.

Zeugen gesucht

Ein Mann mit schwarzer Kapuzenjacke und dunkler Hose soll das Geschehen beobachtet haben. Er hielt sich im Bereich eines blauen Pkw auf.

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten den möglichen Zeugen und weitere Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer: 0781 212200 zu melden.