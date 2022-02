Offenburger Vergewaltigungsprozess: Angeklagter wird freigesprochen

Ein 37-jähriger Mann ist in Offenburg wegen einer angeblichen Vergewaltigung einer 21-Jährigen vor Gericht gekommen - und wurde freigesprochen. Die junge Frau verstrickte sich vor Gericht in Widersprüchen.

Das Amtsgericht Offenburg hat einen 37-jähriger KFZ-Meister vom Vorwurf der Vergewaltigung an einer 21-jährigen Auszubildenden freigesprochen. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen gegen den Willen der jungen Frau sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Zu viele widerlegbare Aussagen des angeblichen Opfers ließen massive Zweifel an den Vorwürfen aufkommen. Der Angeklagte bestritt den Vorwurf der Vergewaltigung.

Beide, der Angeklagte wie auch die junge Frau, berichteten in der Hauptverhandlung, dass sie nach einer betrieblichen Weihnachtsfeier in einem Offenburger Lokal und nach reichlichem Alkoholgenuss gemeinsam in der Wohnung des Angeklagten genächtigt haben. Der Wunsch, die Nacht in Offenburg zu verbringen, kam auch von der Frau. Sie wollte ihrer Oma zu nächtlicher Stunde die Abholung zur Heimfahrt nach Zell am Harmersbach, nicht mehr zumuten. „Wir haben zwar die Nacht in einem Bett verbracht, das war’s dann auch“, so der Beschuldigte.

Die junge Frau leide schon länger unter psychischen Störungen mit Depressionen. Eineinhalb Jahre nach dem Geschehen berichtete sie einer behandelnden Ärztin von dem Vorfall in jener Dezembernacht, nachdem diese erkannte, dass sie ein Problem mit sich herumtrage.

Aus einvernehmlichem Sex wird ein Vergewaltigungsvorwurf

Zeitgleich vertraute sie sich erstmals einer ihrer engsten Kolleginnen an. Dieser gab sie an, sie sei vom Angeklagten vergewaltigt worden, während sie zwei Wochen vorher ihr gegenüber mit einvernehmlichem Sex „geprahlt“ habe. Daraufhin kam es zur Anzeige. Eine Kripobeamtin stellte aus den Vernehmungen einen Verfolgungswahn bei der Frau fest, und auch ihr Wunsch zu mehr Aufmerksamkeit im Betrieb. Das waren mögliche Auslöser ihres Sinneswandels. So das Fazit aus den Aussagen von Zeugen.

Dass die Anzeige so spät erfolgte, erklärte die Geschädigte auch damit, dass sie bisher noch keine Gelegenheit hatte, den Vorfall jemanden anzuvertrauen. „So eine Aussage sei Quatsch“ stellte Leitender Oberstaatsanwalt Herwig Schäfer in seinem Plädoyer dar. Er ging auf einen Arztbrief der Psychologin ein. Darin wurde mit keiner Silbe von einer Vergewaltigung seitens der Geschädigten berichtet.

Ankläger und Verteidiger plädieren auf Freispruch

Eine Schlüsselrolle im Verfahren kam auch dem Geschäftsführer des Unternehmens zu. Die Behauptung von ihm, dass seit dem Vorfall ein Missverhältnis im Betrieb, und auch zwischen den beiden Beteiligten herrsche, wurde von den Mitarbeitern widerlegt. Angedacht war, den Werkstattleiter nach Bekanntwerden des Vorfalles, vom Arbeitsverhältnis freizustellen.

Zwischen dem Angeklagten und Geschäftsführer habe die Chemie noch nie so richtig gestimmt, schilderten die Mitarbeiter und erklärten, dass der Beschuldigte mit der Auszubildenden bis zum Zeitpunkt der Anzeige weiterhin ein normales und harmonisches Verhältnis gepflegt habe „Wie lässt sich so etwas Vereinbaren mit einem angeblich schlimmen Erlebnis“ fragte sich der Oberstaatsanwalt.

Der Ankläger, wie auch der Verteidiger des Angeklagten, Florian Lange, plädierten auf Freispruch. In den Angaben der Geschädigten und der Zeugen waren einfach zu viele Widersprüche und sehr lückenhafte Angaben, so ihr Resümee.

Auch für Richter Lucas Zeitler waren die Angaben der Geschädigten und der Zeugen nicht in allen Fällen glaubhaft und widersprüchlich. „Es stand Aussage gegen Aussage. Wir können nicht genau sagen, inwieweit die junge Frau mit der Wahrheit umging, aber sicher ist, dass all das, was in der Beweisaufnahme zu Tage kam, für eine Verurteilung des Angeklagten nicht ausreiche“ Der Angeklagte, während der Hauptverhandlung oft in sich gekehrt, sprach in seinem Schlusswort, dass es für ihn ab dem Zeitpunkt der Anzeige eine große nervliche Belastung gewesen sei.