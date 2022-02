Öffentliche Toiletten in Offenburg-Bohlsbach in Brand gesetzt

In den öffentlichen Toiletten am Friedhof in Offenburg-Bohlsbach hat es am Samstag gebrannt. Die Kriminalpolizei Offenburg ist jetzt auf der Suche nach den Brandstiftern.

Unbekannte haben am Samstag gegen 10.20 Uhr die öffentlichen WCs am Friedhof in Offenburg-Bohlsbach in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, entstand dadurch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Nach bisherigen Informationen wurden in der Herrentoilette Papierhandtücher und Toilettenpapier auf dem Boden angezündet. In der Damentoilette wurde der gesamte Handtuchspender in Brand gesetzt. Durch die Brandentwicklung wurden zudem eine Toilettentür und ein Boiler beschädigt.

Kriminalpolizei Offenburg ermittelt

Die alarmierte Feuerwehr Offenburg konnte den Brand löschen.

Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. Wer den Vorfall beobachtet oder Hinweise zu den Übeltätern hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.