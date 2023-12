Eine Autofahrerin stößt mit einer Mofa-Fahrerin bei Offenburg zusammen

Die zwei Fahrzeuge sind am Dienstag in Ohlsbach miteinander kollidiert. Die Mofa-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Dienstagvormittag mit einer Mofa-Fahrerin in Ohlsbach bei Offenburg zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10.50 Uhr in der Dorfstraße.

Die 47-Jährige ist mit ihrem Fahrzeug über einen abgesenkten Bordstein auf die Dorfstraße aufgefahren. Dabei kollidierte sie mit einer Mofa-Fahrerin, die aus der Straße Weißenbach kam.

Die Mofa-Fahrerin verletzte sich schwer

Die Mofa-Fahrerin stürzte in der Folge des Zusammenpralls und verletzte sich dabei schwer. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Klinikum gebracht.