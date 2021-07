Ortenau Klinikum: Den Gegnern der neuen Rechtsform sind die Argumente ausgegangen

Das Ortenau Klinikum wird nicht nur komplett umgekrempelt, es erhält jetzt auch eine neue Rechtsform. Damit ist der Landrat in der Pflicht, bei künftigen Entscheidungen aktiv für die notwendige Transparenz zu sorgen, meint BNN-Redakteur Frank Löhnig.

Am Ende war es keine Überraschung mehr. Der Offenburger Kreistag hat dem Ortenau Klinikum eine neue Rechtsform verordnet. Das lag auch daran, dass den Gegnern der Reform die Argumente ausgegangen sind. Am Ende blieb nur die Sorge, dass die Entscheidungen beim größten Arbeitgeber im Kreis hinter verschlossenen Türen fallen. Und, das ist vielleicht noch wichtiger, dass sie in ihrer Motivation und Zielsetzung nicht mehr erklärt werden.

Das aber tut Not. Denn der Ortenaukreis als größter kommunaler Krankenhausträger im Kreis päppelt seine Krankenhäuser mit Millionensummen. Darüber haben Landrat und Klinikchef Rechenschaft abzulegen – und dies nicht nur einmal im Jahr bei der Vorlage seines auf Hochglanz polierten Geschäftsberichts.