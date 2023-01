Frei laufendes Pferd irritiert Autofahrer auf der A5 bei Offenburg

Wegen einem frei laufenden Pferd kam es an Neujahr auf der A5 zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Verkehrs.

Gegen 14.25 teilten mehrere Reisende am Sonntag über Notruf mit, dass sich ein Pferd ohne Reiter auf der Fahrbahn zwischen Offenburg und Lahr befinden würde, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Beim Eintreffen der Streife des Verkehrsdienstes Offenburg konnte das Pferd mit seiner Besitzerin auf dem Standstreifen angetroffen werden. Sie hatte das Ross zwischenzeitlich wieder einfangen können, nachdem die Reiterin zuvor abgeworfen wurde.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sachschäden entstanden ebenfalls nicht.