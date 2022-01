Plastikschwert in Zug nach Offenburg verursacht mehrere Notrufe

Ein Mann mit einem Plastikschwert hat am Sonntagabend in einem Zug von Lahr nach Offenburg für Aufruhr gesorgt. Mehrere Fahrgäste hielten die Waffe für echt.

Ein 21-Jähriger mit einem täuschend echt aussehenden Schwert hat in einem Regionalzug von Lahr nach Offenburg am Sonntag gegen 23 Uhr dafür gesorgt, dass gleich mehrere besorgte Fahrgäste den Notruf wählten. Wie die Polizei mitteilte, nahm sie den Mann deshalb bei der der Ankunft des Zuges in Empfang.

Der 21-Jährige erklärte sofort, dass das Schwert eigentlich ein Plastikschwert sei, das er geschenkt bekommen habe. Laut eigenen Angaben war er auf dem Weg nach Karlsruhe und hatte keine Möglichkeit, das Schwert verdeckt zu tragen.

Die Polizei behielt die Plastikwaffe deshalb bei sich, um weiteres Chaos zu vermeiden. Der 21-Jährige durfte seine Reise aber fortsetzen.