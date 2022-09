In Anwesenheit vieler prominenter Politiker hat die CDU am Sonntag in der Offenburger Reithalle den 80. Geburtstag von Wolfgang Schäuble gefeiert. Dessen enger Freund Friedrich Merz hielt die Laudatio. Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens nannte Schäuble eine „lebende Legende.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann fasst den üppigen Glückwunschreigen und die vielen ehrenden Worte in seiner Rede gleichsam mit einem Satz zusammen: „Baden-Württemberg ist stolz auf Wolfgang Schäuble“, sagt er.

Es ist ein Stelldichein der Politprominenz, die sich am Sonntag zur Feier des 80. Geburtstags von Wolfgang Schäuble in der Offenburger Reithalle eingefunden hat. Die baden-württembergische CDU richtet den Festakt aus.

Friedrich Merz hält Laudatio auf Wolfgang Schäuble

Neben Ministerpräsident Kretschmann zählen unter anderem Schäubles enger Freund, CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz, und Schäubles Schwiegersohn, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl, dazu, genauso wie Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer Gäste aus Bund und Land, aber auch aus dem Europäischen Parlament.

Dort hat er eine Diskussion mit Punks geführt, auch über Verbesserungsvorschläge und am Ende gab es von den Beteiligten Wolli, Wolli-Rufe. Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender

Die Laudatio übernimmt Friedrich Merz. Er erinnert an drei wesentliche Daten in Schäubles Karriere: Den Einigungsvertrag im September 1990, das Attentat auf den Jubilar im Oktober 1990 und auch die Abstimmung über den künftigen Regierungssitz in Bonn oder Berlin.

„Ein Redner hat damals den Unterschied gemacht, und das war Wolfgang Schäuble“, ruft Merz dessen neuneinhalbminütige Rede ins Gedächtnis, die letztlich den Weg für Berlin ebnete und in der er gezeigt habe, was politische Führung heißt.

Mit seiner Meinungsstärke und Überzeugungskraft habe er die Politik geprägt und sei zu einer Person der Zeitgeschichte geworden. Ein aktuelles Beispiel für seine Einschätzung liefert Merz aus Schäubles jüngstem Urlaub auf Sylt: „Dort hat er eine Diskussion mit Punks geführt, auch über Verbesserungsvorschläge und am Ende gab es von den Beteiligten Wolli, Wolli-Rufe.“

Immer wieder klingt bei dem Festakt Schäubles enges Bekenntnis zu Europa und gerade auch zu Frankreich an. Ein entsprechend passendes Geschenk bringt der CDU-Chef gleich mit: Es sind drei Flaschen mit französischem Rotwein, die zusammen 80 Jahre alt sind.

Er ist ein nachdenklicher Schwarzwälder. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident

Ministerpräsident Kretschmann charakterisiert Schäuble – seit 50 Jahren direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis Offenburg – als „Badener im Herzen, der sich aber auch in Baden-Württemberg zuhause fühlt“.

Und Kretschmann präzisiert noch ein wenig seine Einschätzung: „Er ist ein nachdenklicher Schwarzwälder, der in seinem Elternhaus politisch sozialisiert wurde.“

Zugleich sei Schäuble nie einem Streit ausgewichen, aber „Weitsicht und Stärke hatte er immer.“ Auch dessen Neugier wird von den Rednern mehrmals hervorgehoben, genauso wie die Art und Weise, wie er das Attentat bewältigt hat: „Das ist eine Kraftquelle für jene, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben“, sagt Kretschmann.

Er kann auch Versäumnisse erkennen, analysieren und korrigieren. Thomas Strobl, Innenminister und Schwiegersohn

Innenminister Strobl hatte am Abend zuvor gemeinsam mit der ganzen Familie in den Geburtstag des Jubilars hinein gefeiert. Schäuble zähle zu den klügsten Köpfen in der deutschen Politik und habe sich um Europa genauso wie um Deutschland und Baden-Württemberg verdient gemacht, meint er.

Strobl nennt zudem eine wichtige Fähigkeit des gebürtigen Schwarzwälders: „Er kann auch Versäumnisse erkennen, analysieren und korrigieren.“ Der Schwiegersohn lenkt den Blick aber zugleich auf die Bedeutung des familiären Umfeldes: „Seine Verdienste werden zurecht gewürdigt, aber zu 50 Prozent sind es auch die Verdienste von seiner Frau Ingeborg.“

Offenburgs Oberbürgermeister lobt Schäubles engere Verbundenheit zur Heimat

Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens streicht derweil an die hohe Bedeutung Schäubles für „die Freiheitsstadt Offenburg“ heraus, in er er mittlerweile zum Ehrenbürger ernannt wurde. Er habe sich nicht nur um die Weltpolitik gekümmert, sondern sei in seiner Heimat fest verwurzelt und eng mit den Menschen vor Ort verbunden.

„Wenn Sie gebraucht werden , sind sie da“, sagt Steffens und bezeichnet Schäuble als „lebende Legende“, die von badischem Liberalismus geprägt sei. Ein von Gemeinderatsmitglied Stefan Konprecht gestaltetes Kunstwerk als Präsent des gesamten Gemeinderates überreicht Steffens am Ende seines Grußworts.

Böllerschuss der Bürgergarde

Schäuble selbst wirft in seinen Dankesworten einen Blick zurück auf seine Anfänge als Abgeordneter und seine „wilde Freiburger Zeit“ in der gar seine Zimmerwirtin Besuch vom Verfassungsschutz erhalten habe.

Eigentlich habe er seiner Frau versprochen, nie Abgeordneter zu werden, meint er und verrät obendrein ein Geheimnis: „Ich denke, ich weiß alles besser, aber versuche, es nicht immer zu sagen.“ Schülerinnen der Offenburger Musikschule garnieren die Feier in der Reithalle, zu deren Abschluss es auch noch mal richtig laut wird: Die Bürgergarde aus Zell am Harmersbach feuert draußen vor der Tür einen zünftigen Böllerschuss ab – selbstredend zu Ehren des Jubilars.

Schäuble will nach eigenem Bekunden nach der laufenden Legislaturperiode nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren. In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ (Sonntag) antwortete Schäuble auf die Frage, ob er noch einmal im Jahr 2025 antreten würde: „Nein, aber das ist nicht einmal eine Nachricht wert.“