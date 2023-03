Polizei ermittelt: Fußgänger findet gestohlenen Roller in Offenburger Bach

Ein Passant hat am Donnerstagabend in Offenburg-Rammersweier einen gestohlenen Roller in einem Bach gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl.

Nachdem ein gestohlener Roller am Donnerstagabend in Offenburg-Rammersweier aufgefunden wurde, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Ein Passant fand das Fahrzeug in einem Bach in Nähe der Weinstraße, informierten die Beamten.

Die Einsatzkräfte bargen den Roller und stellten Aufbruchsspuren an der Frontseite fest. Bei der Überprüfung des Kennzeichens konnte der Besitzer ausfindig gemacht und kontaktiert werden.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde der Roller in der Weinstraße abgestellt und entsprechend abgesichert. Der Täter soll das Fahrzeug zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag gestohlen haben.

Hinweise erbeten

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg in Verbindung zu setzen.