Polizei erwischt 55-jährigen Exhibitionisten in Offenburg

Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstag in Offenburg entblößt. Die Polizei zeigt den 55-jährigen Mann deswegen jetzt an.

Ein polizeibekannter 55-Jähriger hat sich am Donnerstag in Offenburg in der Öffentlichkeit entblößt. Die Polizei teilte mit, dass er auf dem Kinzigdamm in der Freiburger Straße seine Hose herunterließ und masturbierte.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.