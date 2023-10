Polizei erwischt Mann in Offenburg mit mehr als zwei Promille am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in Offenburg hat die Polizei einen Mann erwischt, der mit über zwei Promille am Steuer gesessen war. Er musste für eine Blutprobe auf das Revier.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Offenburger Straße in Offenburg haben Polizisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen stark betrunkenen 24-jährigen Autofahrer festgestellt. Die Polizei teilte mit, dass sie gegen 0.30 Uhr bei ihm einen freiwilligen Alkoholtest durchführten, der einen Atemalkoholwert von mehr als zweieinhalb Promille anzeigte.

Sein Fahrzeug war nicht versichert

Zur Entnahme einer Blutprobe kam der Fahrer auf das Polizeirevier. Außerdem konnte er keinen Versicherungsnachweis für seinen in Frankreich zugelassenes Auto vorzeigen. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.