Polizei fast gesuchte Straftäter in Offenburg und in Kehl

Die Polizei konnte am Bahnhof in Offenburg und in Kehl zwei gesuchte Straftäter festnehmen. Diese sitzen nun Freiheitsstrafen ab.

Beamte der Bundespolizei haben gestern, am 2. Mai, in Offenburg und in Kehl zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Laut der Polizei wurde am Bahnhof in Offenburg ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger am Vormittag angetroffen. Dieser hatte zuvor einen Regionalzug ohne gültigen Fahrschein genutzt.

Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Freizügigkeitsgesetz gegen ihn vorlag. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

Zwei Haftbefehle lagen gegen einen 54-Jährigen vor

In der vergangenen Nacht wurde am Bahnhof in Achern ein 54-jähriger russischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen ihn bestanden bereits zwei Haftbefehle wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er ebenfalls in das Gefängnis eingeliefert, wo er nun eine Freiheitsstrafe von 150 Tagen verbüßen muss.