Polizei findet 200 Gramm Marihuana in Wohnung

Die Polizei wollte am Mittwoch ein Fahrzeug in Offenburg kontrollieren. Daraufhin flüchtete der Beifahrer. Bei der Festnahme fanden die Beamten eine Tüte mit Betäubungsmitteln.

Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Offenburg 200 Gramm Marihuana und Bargeld im vierstelligen Bereich bei einem 22-Jährigen gefunden. Dieser versuchte noch zu flüchten. Die Flucht endete jedoch in einer vorläufigen Festnahme, teilte die Polizei mit.

Gegen 0.30 Uhr wollte die Polizei den Fahrer eines Peugeots in der Straße „Am unteren Mühlbach“ kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Beamten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nach kurzer Zeit verringerte der verfolgte Peugeot die Geschwindigkeit und der Beifahrer sprang aus dem Fahrzeug.

Auf der Flucht versuchte der Mann eine Tüte mit Betäubungsmitteln zu entsorgen. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Polizei konnte den Flüchtigen daraufhin festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei weitere Drogen und eine größere Menge Bargeld. Der 22-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen des Handels mit Betäubungsmitteln rechnen.