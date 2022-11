Polizei muss Betrunkenen in Offenburg am Boden fixieren und ihm Handschellen anlegen

Eigentlich sind die Polizisten in der Nacht von Montag auf Dienstag wegen eines anderen Vorfalls in Offenburg im Dienst gewesen. Ein betrunkener 32-Jähriger ging die Beamten allerdings dermaßen an, dass er vorläufig festgenommen wurde.

Ein stark alkoholisierter Mann hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Offenburg eine Polizeikontrolle massiv gestört. Wie die Beamten mitteilten, endete der 32-Jährige in der Ausnüchterungszelle.

Zwei Streifenbesatzungen waren gegen 0.30 Uhr wegen eines anderen Betrunkenen in der Unterführung am Messekreisel in der Schutterwälder Straße beschäftigt. Der 32-Jährige stieß schließlich dazu und behinderte die polizeilichen Maßnahmen.

Er ignorierte seinen Platzverweis und begann das Szenario mit seinem Handy zu filmen. Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte er Angaben zu seiner Person preiszugeben. Die Beamten mussten ihn daher nach Ausweispapieren durchsuchen.

Randalierer endet in Ausnüchterungszelle

Der 32-Jährige wehrte sich gegen die Durchsuchung und schlug mit beleidigenden Parolen um sich. Die Beamten mussten ihn schließlich auf dem Boden fixieren und ihm Handschellen anlegen.

Die Nacht verbrachte er in einer Ausnüchterungszelle. Der Mann muss sich jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.