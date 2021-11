Polizei nimmt Verdächtige nach Zimmerbrand in Offenburg fest

Nach einem Zimmerbrand in einer Fachklinik in Offenburg am Montagvormittag hat die Polizei die mutmaßliche Brandstifterin dem Haftrichter vorgeführt.

Ein Feuer ist am Montagvormittag in einem Klinikzimmer in der Bertha-von-Suttner-Straße in Offenburg ausgebrochen. Nachdem die Ursache zunächst unklar war, haben die Beamten der Kriminalpolizei nun eine tatverdächtige Patientin festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, steht die Patientin im Verdacht, das Bett in ihrem Zimmer im Erdgeschoss mutwillig angezündet zu haben. Der entstandene Sachschaden dürfte nach Angaben der Polizei zwischen 15.000 Euro und 20.000 Euro liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg konnten durch ihr schnelles Einschreiten ein Übergreifen auf Gebäudeteile verhindern.

Die Tatverdächtige wurde am Dienstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die Frau einen Unterbringungsbefehl. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes wird sie in einer geschlossenen Abteilung einer Spezialklinik untergebracht.