Polizei schnappt Fahrraddieb am Offenburger Bahnhof

Nach einem erfolgreichen Einsatz gegen einen Fahrraddieb befindet sich nun ein Fahrrad in der Obhut der Polizei. Mit einem Aufruf sucht sie nach dessen Besitzer.

Ein Fahrraddieb ist der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg in der Nacht auf Mittwoch ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Zeuge auf den 23-jährigen Täter aufmerksam, welcher ein am Bahnsteig abgestelltes Mountainbike einfach mitnahm.

Die Beamten schritten ein und spürten den Dieb vor dem Bahnhof auf. Hier gab dieser an, dass ihm das Rad nicht gehöre. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei ist indes auf der Suche nach dem Eigentümer des geklauten, schwarz-weiß gefärbten Fahrrads der Marke Yazoo.

Polizei sucht Eigentümer Der Besitzer des Rades wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter (07 81) 9 19 00 in Verbindung zu setzen.