Polizei sucht nach Hinweisen zu Exhibitionist in Offenburger Schwimmbad

In einem Offenburger Schwimmbad belästigte ein Mann einen 12-Jährigen in der Dusche. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und Zeugen zu dem Vorfall.

Ein etwa 40-jähriger Mann hat sich am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in einem Schwimmbad in der Stegermattstraße in Offenburg einem 12-jährigen Jungen beim Duschvorgang offenbar mit seinem Glied in der Hand genähert. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Mann sich in dem separaten Duschbereich für Mitglieder des Schwimmvereins auf.

Der Mann ging in dem Bereich auf den Jungen zu und sprach ihn an. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten und versucht, seine Identität zu ermitteln.