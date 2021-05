Polizei warnt für Telefonbetrügern in Offenburg

Telefonbetrüger haben sich in Offenburg als Polizisten ausgegeben. Nach Angaben der Polizei gibt sich neben einer weiblichen Stimme ein Betrüger als „Frank Walter“ von der Kriminalpolizei aus und bittet um Rückruf.

Die Angerufenen werden dabei vor angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft gewarnt. Deshalb bieten die Betrüger an, Wertgegenstände sicher aufzubewahren. So erhoffen sie sich außerdem an Informationen über das Vermögen der Opfer zu gelangen.

Mehrere Angerufene haben sich bereits bei der richtigen Polizei gemeldet und auf die mutmaßlichen Betrüger hingewiesen.

Die Polizei weist deshalb darauf hin, die vermeintlichen Polizisten zurückzurufen. Sie rät, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und über „110“ die echte Polizei zu informieren.