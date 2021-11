Polizeibeamte nehmen an der Grenze bei Offenburg Mann mit Fantasie-Ausweis fest

Ein 41-Jähriger hat am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle den Beamten ein Fantasiedokument ausgehändigt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

Bei einer intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahme im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamten der Bundespolizei am Sonntagmorgen einen internationalen Führerschein sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, führte ein irakischer Staatsangehöriger das Dokument an die Beamten aus, diese stellten die Fälschung fest. Der 41-Jährige hat einen deutschen Aufenthaltstitel und wird somit an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.