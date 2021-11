Polizeieinsatz gegen nackten Mann in Offenburg wirft Fragen auf – LKA ermittelt

Bilder von der Festnahme eines 31 Jahre alten Mannes in Offenburg werfen Fragen auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt in dem Fall, nachdem ein Video durch die sozialen Medien ging.

Das Landeskriminalamt ermittelt nach einem Polizeieinsatz am Donnerstagnachmittag in Offenburg. Der Vorfall, von dem Passanten eine Videoaufnahme gefertigt hatten, hatte noch am Abend des selben Tages viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gefunden.

Ein 31 Jahre alter Mann war aufgefallen, weil er komplett unbekleidet am Offenburger Busbahnhof herumspazierte.

Bei der Festnahme des nach Polizeiangaben stark alkoholisierten Mannes kniete ein Beamter Fotos zufolge auf dem Hals und dem Rücken des Mannes. Die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Einschreitens werde jetzt durch die Staatsanwaltschaft in Offenburg geprüft, so die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung. Die Ermittlungen übernehme das Landeskriminalamt.

Die offenbar aus mehreren Videosequenzen zusammengeschnittene Aufnahme zeigt den Mann, wie er zunächst unbekleidet und mit einem Getränk in der Hand am Busbahnhof entlang geht. Danach sieht man die Festnahme etwa 100 Meter von Ort des ursprünglichen Geschehens entfernt. Dabei wird der nackte Mann, mutmaßlich von einem Polizisten in Zivil, angesprungen und zu Fall gebracht. Bei der Festnahme mitten in der Offenburger Hauptstraße kniet der Beamte dann auf dem Hals des 31-Jährigen.

Was zwischenzeitlich geschah, wird nicht gezeigt. Laut Polizei sei es zuvor bereits zum Einsatz eines „Abwehrsprays“ durch eine Passanten gekommen. Der 31-Jährige war nach Polizeiangabe schon früher durch Körperverletzungsdelikte aufgefallen. Es habe auch Angriffe auf Polizisten gegeben. Laut Pressemitteilung der Polizei sei der Mann bereits zwei Tage vorher nackt und betrunken in Offenburg unterwegs gewesen, er sei dann in einer Spezialklinik behandelt worden, heißt es. Ob er am Donnerstag auch strafrechtlich auffällig wurde, werde derzeit noch geklärt, so die Polizei weiter.