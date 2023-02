Polizeistreife in Offenburg erwischt Jugendliche mit Drogen

Polizisten haben in der Nacht zum Samstag bei drei Jugendlichen Rauschmittel gefunden und beschlagnahmt. Sie sicherten auch Schlagringe und ein Messer.

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer Kontrolle in der Lange Straße in Offenburg Rauschmittel beschlagnahmt. Wie die Polizei mitteilte, zogen zwei Jugendliche gegen 2.30 Uhr aufgrund ihres auffälligen Verhaltens die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich.

Als sich die Polizisten den beiden Jugendlichen näherten, ergriffen die beiden 16- und 17-Jährigen die Flucht. Mit Unterstützung von der Bundespolizei konnten sie schließlich beide Flüchtigen fassen. Sie trafen zudem einen 18-Jährigen an, der in Verbindung mit den beiden Beschuldigten steht.

Bei allen drei Personen stellte die Polizei Drogen sicher. In den Bauchtaschen der beiden Jugendlichen fanden sie zudem zwei Schlagringe sowie ein Springmesser. Die Ermittlungen laufen nun.