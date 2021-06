Leiche in Plastiksack gefunden: 66-Jähriger steht in Offenburg vor Gericht

„Er hatte seine Lebenspartnerin auf Händen getragen und sie auch mit Geschenken überhäuft“, so schilderten am ersten Verhandlungstag an diesem Dienstag die Nachbarn als Zeugen in einem Strafprozess um ein Tötungsdelikt den Angeklagten.

Ankläger Heiko Baumert wirft dem 66-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge an seiner Partnerin, und in der Folge einen 25-fachen Gelddiebstahl aus ihrem Konto vor. War der Tod an seiner 71-jährigen Lebenspartnerin vorhersehbar und vermeidbar, wie es in der Anklage steht, oder bleibt die eigentliche Todesursache weiterhin ein Geheimnis?

Dieser Frage und weiteren außergewöhnlichen Vorfällen muss das fünfköpfige Richtergremium der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Offenburg in einem auf mehreren Verhandlungstagen angesetzten Strafprozess nachgehen.