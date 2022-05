Radfahrerin kollidiert in Offenburg mit Auto und stirbt noch am Unfallort

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag ist eine 63-Jährige ums Leben gekommen. Die Radfahrerin kollidierte mit einem Auto und verstarbt noch am Unfallort.

Eine 63-jährige Radfahrerin ist am Dienstag in Offenburg nach dem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Polizeiangaben zufolge war Frau zwischen zwei Stadtteilen unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen.

Dabei kollidierte sie mit einem nachfolgenden Wagen. Sie starb noch am Unfallort.