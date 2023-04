Radfahrerin wird in Offenburg von einem Auto mitgenommen

Eine 70-jährige Fahrradfahrerin hat am Freitagmittag die Schutterwälder Straße in Offenburg überquert und wurde dabei von einem Auto erfasst. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt.

Bei der Querung eines Fußgängerüberwegs in der Schutterwälder Straße in Höhe des Reichenberger Wegs in Offenburg ist eine Frau am Freitagmittag schwer verletzt worden und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik gebracht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Schutterwälder Straße temporär zur Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Eine 70-Jährige überquerte kurz vor 12 Uhr die Schutterwälder Straße mit ihrem Fahrrad. Dafür stieg sie von ihrem Fahrrad ab und lief los. Hierbei wurde sie von einem in Richtung Stadtmitte herannahenden Auto erfasst und mitgeschleift. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro.