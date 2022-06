Raubten Unbekannte einen 35-Jährigen in Offenburg aus?

Der 35 Jahre alten Mann, so der Polizeibericht, will im Verlauf des frühen Samstagsmorgens in der Langestraße in Offenburg Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Demnach soll er in einem nicht näher definierbaren Zeitraum unvermittelt von drei unbekannten Männern geschlagen worden sein.

Im Zuge der Attacke hätten ihm die Angreifer zwei Mobiltelefone sowie ein braunes Portemonnaie entwendet. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Unter der Telefonnummer (0781) 21 28 20 kann man sich bei der Polizei melden.