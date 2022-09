Rettungshubschrauber landet auf Offenburger Verkehrsknotenpunkt

Ein Rettungshubschrauber ist am frühen Samstagabend auf einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Offenburger Innenstadt gelandet. Das sorgte für eine Sperrung - und Aufsehen.

Sperrung in der Innenstadt

Wegen eines medizinischen Notfalls in der Straßburger Straße musste ein Rettungshubschrauber am Samstagabend mitten auf dem Freiburger Platz landen. Das auf dem Baden-Airpark in Rheinmünster-Söllingen stationierte Notarzt-Team landete gegen 18.45 Uhr auf der Kreuzung.

Dafür wurde der Bereich gesperrt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Hubschrauber hob schließlich gegen 19.15 Uhr wieder ab, um den Patienten in eine Karlsruher Spezialklinik zu fliegen.