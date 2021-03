Rotary Clubs in der Ortenau sammeln Geld für regionale Künstler

Auch andere Regionen haben mittlerweile Interesse an diesem Konzept bekundet, berichtet einer der Offenburger Organisatoren, Klaus Brodbeck.

Die Idee sei bei einer Flasche Rotwein am Küchentisch entstanden, berichtet Klaus Brodbeck in seiner Funktion als Jury-Sekretär. Die Aktion solle Mut machen und tatsächliche Hilfe leisten, dort wo sie am nötigsten ist. Denn viele Künstler in der Region kämpfen ums Überleben oder seien auf Hartz IV angewiesen. „Wir wollten für diesen gesellschaftlich-relevanten, aber oft wenig beachteten Berufsstand ein Zeichen setzen“, sagt er.

Mit Hilfe von Kontakten zu Künstlern und einer Streaming-Bühne, sowie der Unterstützung der anderen Rotary-Clubs der Region sei ein Konzertabend mit einem Programm aus Klassik, Jazz und Chansons entstanden, der an Zeiten erinnert, an denen man noch sorglos und selbstverständlich in Konzerthallen gehen konnte.

Rund 2.000 Zuschauen hätten den Livestream auf YouTube Ende Februar mit Marc Marschall, Sänger und Entertainer, seinem Pianisten René Krömer und dem Dupree Trio mit Frank Dupree am Piano und an den Percussion, Jakob Krupp am Kontrabass und Obi Jenne an den Drums verfolgt. Viele seien dem eingeblendeten Spendenaufruf gefolgt.

Das auf diesem Weg gesammelte Geld soll individuell und nach eingehender Prüfung durch eine Jury an hiesige Berufskünstler fließen. Sie können sich allerdings nicht selbst dafür bewerben, sondern werden von den Rotary-Clubs vorgeschlagen. „Mit so eine Summe haben wir nicht gerechnet, das ist fantastisch“, sagt Klaus Brodbeck. Das zeige, wie sehr den Menschen das kulturelle Leben in der Region am Herzen liege. Das Konzert sei auch jetzt noch auf YouTube zu sehen. Auch Spenden seien immer noch möglich. Und die Aktion strahlt weiter aus: Ende April sind die Ortenauer eingeladen, das Konzept auf einer deutschlandweiten Tagung der Rotary-Clubs in Hildesheim vorzustellen.