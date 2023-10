Sandwich-Raub an Tankstelle in Offenburg: Mitarbeiter mit Messer bedroht

Ein Mann hatte am Mittwoch, anstatt seinen Snack zu bezahlen, den Mitarbeiter einer Offenburger Tankstelle gewaltsam bedroht.

Ein 37-Jähriger hat am Mittwoch den Mitarbeiter einer Tankstelle in Offenburg mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Schutterwälder Straße.

Der Mann sei gegen 2 Uhr in die Tankstelle gekommen und habe nach etwas Essbarem gesucht. Anstatt aber das Sandwich zu bezahlen, bedrohte er den Angestellten mit einem Messer. Im Anschluss nahm er das Brot an sich und ergriff die Flucht.

Polizei setzt Pfefferspray zur Festnahme ein

Die Polizei traf den Verdächtigen bei einer sofort angeleiteten Fahndung nur wenige Minuten später im Bereich der Messe an. Der 37-Jährige stand den Beamten mit dem Messer gegenüber. Die Polizei musste aus diesem Grund ein Pfefferspray anwenden, um den Mann anschließend festzunehmen.

Der Verdächtige wurde noch im Verlauf des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt.