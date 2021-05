100.000 Euro Sachschaden

Offenburg-Rammersweier: Scheune abgebrannt

Am Samstag ist um kurz vor 13 Uhr in Offenburg-Rammersweier in einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude, das direkt an ein Wohnhaus angebaut war, aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus.