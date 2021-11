Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen in Offenburg: Polizei sucht Zeugen

Bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen hat es am Samstagabend keine schwer verletzten Personen gegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen am frühen Samstagabend in der Hauptstraße hat die Polizei Offenburg nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Streit zwischen zwei jungen Mädchen gegen 19.30 Uhr ausgeartet sein und dazu geführt haben, dass sich weitere Anwesende im Alter zwischen 13 und 24 Jahren in de Streit einmischten. Bei dem handfesten Streit kam es zu keiner schweren Verletzung.

Die Polizei Offenbach sucht Zeugen. Wer Angaben zur Tat machen kann wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Offenburg unter 0781/21-2200 in Verbindung zu setzen.