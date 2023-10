Am Montagabend ist ein noch unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in Offenburg eingebrochen und hat Bargeld und Schmuck geklaut.

In der Königswaldstraße in Offenburg wurde am Montagabend zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eingebrochen und Schmuck und Bargeld geklaut. Wie die Polizei mitteilte, ist der Einbrecher noch unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Nummer 07 81 21- 22 00 im Polizeirevier zu melden.