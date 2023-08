Unbekannter bricht in Gaststätte in Schutterwald ein

Ein Unbekannter ist zwischen Montagnacht und Dienstagabend in eine Gaststätte in Schutterwald eingebrochen. Gestohlen wurden einige Wertgegenstände.

Eine unbekannte Person ist im Zeitraum zwischen Montagnacht und Dienstagabend in eine Gaststätte in der Straße „am Kieswerk“ in Schutterwald eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich die Person Zutritt durch ein Fenster, was sich bei der Spurensicherung bestätigte. Aus dem Innern des Lokals wurde ein Kassensystem, Bargeld, ein Smartphone sowie ein Schlüsselbund gestohlen. Der Sachschaden ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 22 00 telefonisch zu melden.