Viele Rodungen von Plantagen

Das Schwarzwälder Kirschwasser ist gefährdet

Sie steht unmittelbar bevor, die Kirschblüte. Ganz in Weiß zeigt sich dann die Landschaft in der Vollblüte zwischen Offenburg und Achern in einem imponierenden Bild. Ausgereift sind die süßen Früchte ein Genuss.