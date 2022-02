Schwer verletzt: Autofahrer erfasst in Offenburg 16-jährigen Radfahrer

Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmittag bei einem Unfall in Offenburg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei passierte der Jugendliche kurz nach 13.30 Uhr am Kreisverkehr zwischen der Fessenbacher und der Ortenberger Straße den Fußgängerüberweg.

Dabei soll er, vom Gehweg der Fessenbacher Straße kommend, ohne anzuhalten auf den Überweg gefahren sein. Aus Richtung Ortenberg näherte sich zum selben Zeitpunkt ein 64-Jähriger in seinem Fahrzeug.

Der Mann erfasste den 16-Jährigen und schleuderte ihn zu Boden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille bei dem 64-Jährigen, weswegen er auch eine Blutprobe abgeben musste.

Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Jugendlichen in eine nahegelegene Klinik. Der Sachschaden beträgt knapp 1.200 Euro.