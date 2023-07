Die A5 war am Donnerstag nach einem Unfall zwischen Renchtal-West und Offenburg in Fahrtrichtung Süden über mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrer eines Sattelzugs wurde schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 9.20 Uhr auf der A5 in Richtung Süden zwischen der Raststätte Renchtal-West und Offenburg ereignet. Ein Mensch wurde schwer verletzt, es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Die Autobahn war auch am Donnerstagnachmittag noch gesperrt. Die Bergungsarbeiten verzögerten sich, weil einige Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet hatten.

Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden

Die Fahrzeuge werden an der Anschlussstelle Appenweier ausgeleitet. Am Nachmittag war noch nicht abzusehen, wann die Fahrbahn wieder freigegeben wird. Die Bergung der Fahrzeuge und ihrer Ladung sowie die Reinigung der Fahrbahn werde noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, teilte die Polizei gegen 15 Uhr mit

Wieder Probleme mit der Rettungsgasse

Die Polizei beklagte, dass es auch bei diesem Unfall wieder zu Problemen bei der Bildung der Rettungsgasse gekommen sei. Zudem hätten Autofahrer das Geschehen mit ihren Mobiltelefonen gefilmt. Sie müssten jetzt mit einem Bußgeldverfahren rechnen, so die Polizei.

Ein Lastwagen war etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Offenburg aus noch unbekannten Gründen in ein Baustellenfahrzeug gefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Warnanhänger des Baustellenfahrzeugs wurde vollständig zerstört. Er hat möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Schwerer Unfall auf der A5 bei Offenburg: Lkw hat Gasflaschen geladen

Der 64-jährige Fahrer des Sattelzugs konnte um 10.30 Uhr durch die Einsatzkräfte vor Ort aus dem Führerhaus befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht.

Polizei und Technisches Hilfswerk waren ebenfalls vor Ort. Der Sattelzug hat Gasflaschen geladen, von denen nach offiziellen Angaben keine Gefahr ausging. Allerdings war auch am Nachmittag noch unklar, ob die Gasflaschen auf einen anderen Sattelzug umgeladen werden müssen.

Stau bis Achern

Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf über 13 Kilometern, auch auf den Ausweichstrecken kam es zu Behinderungen. Die Fahrbahn ist mittlerweile wieder freigegeben.