Bundespolizei sucht Zeugen

Sexuelle Belästigung am Bahnhof Offenburg

Nachdem ein 15-jähriges Mädchen am Mittwoch am Bahnhof in Offenburg von einem bislang Unbekannten unsittlich berührt und mehrmals belästigt worden ist, sind die Beamten auf der Suche nach Hinweisgebern zum Gesuchten.